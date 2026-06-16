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Spor

Burhanettin Basatemür, Karşıyaka'yı bekliyor

Geçtiğimiz sezon Karşıyaka'yı çalıştıran teknik direktör Burhanettin Basatemür'ün, kendisine gelen teklifleri geri çevirerek yeşil-kırmızılı yönetiminden haber beklediği öğrenildi.

IHA16 Haziran 2026 Salı 12:44 - Güncelleme:
Burhanettin Basatemür, Karşıyaka'yı bekliyor
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TFF 3. Lig ekiplerinden Karşıyaka'da teknik direktör belirsizliği sürüyor. Geçtiğimiz sezon kısıtlı bütçeye rağmen takımın başında başarılı bir performans sergileyen Burhanettin Basatemür'ün, yeşil-kırmızılı yönetimden gelecek haberi beklediği öğrenildi. Kendisine ulaşan teklifleri geri çevirdiği belirtilen deneyimli teknik adamın önceliğini Karşıyaka'ya verdiği ve yeni sezonda da İzmir ekibinde görev yapmak istediği ifade edildi.

Takımdaki bazı oyuncuların da geleceklerine ilişkin kararlarını Burhanettin Basatemür'ün durumuna göre vereceği öğrenildi. Deneyimli teknik adamın Karşıyaka ile anlaşma sağlayamaması halinde futbolcuların da kariyer planlarını yeniden gözden geçireceği ifade edildi.

Karşıyaka'da başkanlık görevine yeni seçilen Yiğit Tusder ve yönetiminin ise çalışmalarını hızlandırdığı, kısa süre içinde Burhanettin Basatemür ile görüşerek 52 yaşındaki teknik adamla yeni sezon için anlaşma sağlamayı hedeflediği öğrenildi.

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