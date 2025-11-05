Burhanettin Basatemür: Şampiyonluk inşallah bize nasip olur

TFF 3. Lig 4. Grup'ta yoluna yenilgisiz bir şekilde devam eden Karşıyaka'da Teknik Direktör Burhanettin Basatemür, Selçuk Yaşar Spor Tesisleri'nde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Deneyimli çalıştırıcı, hem şu ana kadar takımının performansını değerlendirdi hem de şampiyonluk hedefleriyle ilgili konuştu.

"HEDEFİ VE AMACI OLAN OYUNCULARI BURAYA GETİRDİK"

Karşıyaka'nın istenen yerde olmadığını dile getiren Burhanettin Basatemür, "Bunun birçok sebebi var ama şimdi konuşulacak zamanlar değil. Bize düşen bu kötü gidişatı durdurup yeniden bir başlangıç yapmak. Bu yeni bir başlangıcın ilk yılı olacak. Oyuncularımızla beraber bunu konuştuk. Hedefi ve amacı olan oyuncuları buraya getirdik. Öncelikle bir yapı değişikliğine ihtiyaç vardı. Çünkü bugüne kadar yapılanları yapsaydık, bugüne kadar alınan sonuçları alırdık. O yüzden farklı bir yapıya girmemiz gerekiyordu. Hedefi olan, amacı olan ve genç oyunculardan kurulu bir takım oluşturduk. Bu aslında Karşıyaka'nın son dönemlerde alışık olmadığı bir durum. Ama sağ olsun hem taraftarlarımız hem de yönetimimiz çok büyük destek verdiler. Her şeyleriyle bize güvendiler ve teknik ekibimize bıraktılar. Böyle bir takım ortaya çıktı" diye konuştu.

"HAVAYA GİRMEMELİYİZ"

Futbolun sonuç odaklı olduğunu ifade eden Basatemür, "Skor bu işte çok önemli. Bu işin lokomotifi aslında skorlar. Bu camiayı harekete geçirecek olan da bu. Ama oyunla beraber skor da iyi olunca, başlangıç iyi olunca iyi bir ortam, ambiyans ve birleşme oldu. Kulübümüzde yeniden bir canlanma yaşandı. Güzel bir ortam var ama henüz çok işin başındayız. Ligin üçte birini bile bitirmedik. Uzun bir yolumuz var. Maç maç bakarak ciddi bir şekilde, ayaklarımız yere basarak ilerlememiz gerekiyor. Havaya girmemeliyiz çünkü genç oyuncularda bu tip problemler olabiliyor. Bunu mümkün olduğu kadar az yaşayarak devam etmek istiyoruz" dedi.

"ŞAMPİYONLUK İNŞALLAH BİZE NASİP OLUR"

Şampiyonluk sorusuna da cevap veren Burhanettin Basatemür, "İnşallah bu büyük camianın güzel günleri bize nasip olur. Bizim ekibimize, oyuncularımıza nasip olur. Bunun için elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz. Yönetimimizle ve taraftarımızla birlikte çok büyük bir destek var. Bu yıl farklı bir destek hissediyoruz. Taraftarlarımız hiç susmuyor, hep destek oluyor. Sadece sahada değil, saha dışındaki mesajlarda da, sosyal medyada da destek veriyorlar. Bir bütünlük sağlandı. Bu bütünlük, bu sistem, bu doğru takım yapısı başarıyı getirecek. Başarıyı ne oyuncu ne de ben tek başıma getireceğim; birçok bileşenin birleşmesiyle kurulan bu farklı yapı başarının anahtarı olacak. Ben inanıyorum, bu sistem ve düzen mutlaka kulübümüzü başarıya götürecektir" ifadelerini kullandı.

"İKİ TAKVİYE YAPACAĞIZ"

Devre arasında takviye yapılacağını söyleyen Basatemür, "Eksik gördüğümüz iki bölge var. Gol bulma konusunda problemimiz var; biraz aynı isimler üzerinden dönüyoruz. Bunu herkes gibi biz de görüyoruz. Skoru artırabilecek oyunculara ihtiyacımız var. Bu nedenle devre arasında bu yönü güçlü oyuncular almaya çalışacağız ama bu sayının bir veya ikiyi geçmesini istemiyoruz. Çok fazla transfer yapma taraftarı değiliz. Eksik bölgeleri belirleyip ona göre hareket edeceğiz" şeklinde konuştu.