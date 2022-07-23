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Spor

Burnley, Arijanet Muric'i kadrosuna kattı

İngiltere Championship ekiplerinden Burnley, bonservisi Manchester City'de olan ve geçtiğimiz sezon Adana Demirspor'da forma giyen kaleci Arijanet Muric'i renklerine bağladı.

23 Temmuz 2022 Cumartesi 00:08 - Güncelleme:
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Burnley, geçtiğimiz sezon Adana Demirspor'da kiralık olarak geçiren ve bonservisi Manchester City'de bulunan Arijanet Muric'i kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada 23 yaşındaki Kosovalı file bekçisi ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu. Transferin mali detayları ise belirtilmedi.

İLK SÖZLERİ

İmza sonrası Muric şu sözleri dile getirdi: "Artık 23 yaşındayım, bu yüzden ilerlemek için doğru zaman olduğunu hissediyorum ve yeni sezonu sabırsızlıkla bekliyorum."

Takımın Teknik Direktörü Vincent Kompany ise, "Arijanet'i kadroya katmaktan mutluluk duyuyoruz, son birkaç yılda büyük ilerleme kaydeden bir oyuncu ve bunu Burnley'de devam ettirebileceğini umuyoruz." dedi.

Geçtiğimiz sezon 32 maçta forma giyen Muric, kalesinde 38 gol görürken 10 maçta ise kalesini gole kapatmayı başarmıştı.

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