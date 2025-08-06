Burnley, Christian Eriksen için devrede

Premier Lig'de bu sezon güçlü bir kadro kurarak kümede kalmayı hedefleyen Burnley, Manchester United'dan ayrılan Christian Eriksen'i gündemine aldı.

İngiliz basınından Daily Mail'in haberine göre; tecrübeli oyuncuyla ilk temas gerçekleşti.

Kariyerinde İngiltere, Hollanda ve İtalya'da toplam dört lig şampiyonluğu ve iki yerel kupa kazanan Danimarkalı yıldız, serbest statüde olması nedeniyle transfer piyasasında önemli bir alternatif olarak öne çıkıyor.

SÜPER LİG DEVLERİYLE ADI GEÇTİ

Eriksen'in adı Türkiye'den de birçok takımla anılıyor. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un 33 yaşındaki orta sahaya teklif sunduğu kaydedilirken, Fenerbahçe'nin başında bulunan Jose Mourinho'nun bu transferde önemli bir koz olabileceği belirtildi.

ÖNCELİĞİ BATI AVRUPA'DA KALMAK

Ancak Eriksen'in önceliği batı Avrupa'da kalmak. Bu sebeple Brezilya, ABD ve Orta Doğu'dan gelen tekliflerin şu aşamada cazip bulunmadığı ifade edildi.

WREXHAM'I REDDETTİ

Öte yandan geçtiğimiz ay Mail Sport, Eriksen'in Championship'e yeni yükselen Wrexham'dan gelen sürpriz teklifi geri çevirdiğini duyurmuştu.

Tecrübeli orta saha oyuncusuna Almanya ve İspanya'dan da ilgi olduğu bildirildi.