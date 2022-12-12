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Spor

Burnley'den Weghorst açıklaması! Geri çağırma maddesi...

Beşiktaş'ın sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Wout Weghorst'un Dünya Kupasında ki etkili performansı Burnley2in geri çağırma ihtimallerini akla getirdi. İşte detaylar...

SporX12 Aralık 2022 Pazartesi 16:07 - Güncelleme:
Burnley'den Weghorst açıklaması! Geri çağırma maddesi...
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Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Wout Weghorst için Hollandalı oyuncunun bonservisinin bulunduğu Burnley'den açıklama geldi. İngiliz ekibinin teknik direktörü Vincent Kompany, Weghorst'u geri çağırma maddelerinin olmadığını söyledi.

Kompany, "Her şeyden önce Weghorst'u tebrik ederim çünkü Dünya Kupası çeyrek final karşılaşmasında iki gol atmak olağanüstü bir şey, özellikle de bunu yapma şekliyle." dedi.

Genç teknik adam ayrıca, "Bunun dışında şu anda söyleyecek bir şey yok. Ülkesini gururlandırdığını düşünüyorum. Bunun bir oyuncu ve bireysel olarak onu gerçekten mutlu hissettireceğini düşünüyorum" sözlerini kullandı.

Weghorst'un iki gol atmasının ardından "geri çağırma maddesi" haberlerinin çıkmasına da değinen Kompany, "Takıma odaklandım. Bana onu geri çağırma maddemiz olduğu yönünde bir şey söylenmedi" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Weghorst, siyah-beyazlı ekipte çıktığı 13 maçta 6 kez fileleri havalandırdı.

Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada, 29 yaşındaki golcünün satın alma maddesinin 10 milyon euro olduğunu açıklamıştı. Kazancı, Burnley'in Premeir Lig'e çıkıp çıkmamasına göre bu rakamın değişebileceğini dile getirmişti.

Weghorst'un Burnley mevcut ile sözleşmesi ise 2025'e kadar devam ediyor.

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