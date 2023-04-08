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Spor

Burnley'in Premier Lig'e yükselmesi kesinleşti

İngiltere Championship'in 40. haftasında deplasmanda Middlesbrough'u 2-1 yenerek Premier Lig'e yükselmeyi garantiledi.

8 Nisan 2023 Cumartesi 09:04 - Güncelleme:
Burnley'in Premier Lig'e yükselmesi kesinleşti
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Ligin 40. haftasında Middlesbrough'ya konuk olan Burnley, 12. dakikada Ashley Barnes ve 66. dakikada Connor Roberts'ın kaydettiği gollerle galibiyete ulaştı. Ev sahibi ekibin golünü, 48. dakikada penaltıdan Chuba Akpom attı.

Bu sonuçla lider Burnley, ilk iki sıranın doğrudan Premier Lig'e yükseleceği Championship'te bir maç eksiğine rağmen 87 puana ulaştı. Haftayı beraberlikle kapatan üçüncü sıradaki Luton Town'ın 68 puanda kalmasıyla Burnley'nin bitime 6 hafta kala Premier Lig'e yükselmesi kesinleşti.

Belçikalı teknik direktör Vincent Kompany'nin çalıştırdığı Burnley, bir sezonluk aradan sonra Premier Lig'e dönmüş oldu.

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