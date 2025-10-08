İSTANBUL 18°C / 14°C
Spor

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kadın Hentbol Takımı'nın rakibi AEK oldu

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, EHF Avrupa Kupası'nda Yunanistan temsilcisi AEK ile eşleşti.

8 Ekim 2025 Çarşamba 01:41
Bursa Büyükşehir Belediyespor Kadın Hentbol Takımı'nın rakibi AEK oldu
Bursa Büyükşehir Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, EHF Avrupa Kupası'nda Yunanistan temsilcisi AEK ile eşleşti.

Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre kupada üçüncü tur kura çekimi, Avusturya'nın başkenti Viyana'da gerçekleştirildi.

Bu turda mücadele edecek 32 takım, iki torbaya ayrılarak kura çekimine katıldı. Kupaya üçüncü turdan dahil olan ve 1. torbada yer alan Bursa Büyükşehir Belediyespor'un rakibi AEK oldu.

Kupada bu turda ilk maçlar 8-9 Kasım, rövanş karşılaşmaları ise 15-16 Kasım tarihlerinde oynanacak.

  • Bursa BB Hentbol
  • EHF Avrupa Kupası
  • AEK eşleşmesi

