İSTANBUL 11°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Kasım 2024 Çarşamba / 26 CemaziyelEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,6465
  • EURO
    36,6058
  • ALTIN
    2938.14
  • BIST100
    9639.77
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Bursa Büyükşehir Belediyespor, TÜRŞAD engelini rahat geçti
Spor

Bursa Büyükşehir Belediyespor, TÜRŞAD engelini rahat geçti

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi 10. haftasında sahasında TÜRŞAD'ı konuk eden Bursa Büyükşehir Belediyespor, rakibini 3-1'lik skorla mağlup etti.

AA27 Kasım 2024 Çarşamba 22:21 - Güncelleme:
Bursa Büyükşehir Belediyespor, TÜRŞAD engelini rahat geçti
ABONE OL

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi 10. haftasında Bursa Büyükşehir Belediyespor, sahasında TÜRŞAD'ı 3-1 yendi.

Salon: TVF Cengiz Göllü

Hakemler: Erol Akbulut, Ahmet Ünal Oğuzhan

Bursa Büyükşehir Belediyespor: Fatih Eren Uğur, Arda Bostan, Morales, Yiğit Yıldız, Abreu, Panou (Umut Özdemir, Gökhan Çatal, Emre Berat Fırat, Emir Kutay Erden, Erhan Hamarat, Süleyman Ensar Turna)

TÜRŞAD: Enes Atlı, İbrahim Emet, Gjorgiev, Bojic, Alexis, Vefa Yılmaz (Burak Mert, Taha Erden, Burak Topçu, Rahmi Çağlar Aksoy, Kadir Bircan, Berke Eray Yetkin)

Setler: 23-25, 25-18, 25-23, 25-14

Süre: 149 dakika (46, 31, 36, 36 )

  • TÜRŞAD
  • Bursa Büyükşehir Belediyespor
  • Efeler Ligi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.