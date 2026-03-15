Spor

Bursa derbisinde kazanan TOFAŞ

AA15 Mart 2026 Pazar 23:28
Bursa derbisinde kazanan TOFAŞ
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında TOFAŞ, normal süresi 103-103 berabere biten maçta Bursaspor Basketbol'u ilk uzatma sonucunda 115-113 yendi.

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Alper Altuğ Köselerli, Ziya Özorhon, Özge Şentürk Bayraktar

Bursaspor Basketbol: Childress 31, Yavuz Gültekin 14, Konontsuk 8, Nnoko 13, Georgeshunt 11, Berk Can Akın 5, Delaurier 7, Onar, Smith 20, King 4

TOFAŞ: Perez 16, Sadık Kabaca 7, Blazevic 24, Besson 20, Furkan Korkmaz 3, Floyd 11, Özgür Cengiz 5, Tolga Geçim 12, Kidd 17

1. Periyot: 26-26

Devre: 50-55

3. Periyot: 78-76

Normal süre: 103-103

