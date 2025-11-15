İSTANBUL 17°C / 10°C
  Bursa kırmızı beyaza büründü! Tribünler Filistin'i unutmadı
Spor

Bursa kırmızı beyaza büründü! Tribünler Filistin'i unutmadı

A Milli Takım'ın Bulgaristan maçı öncesi taraftarlar, tribünde “Free Palestine” pankartı açarak Filistin'e destek mesajı verdi. Tribünlerde açılan pankart, maç öncesi dikkat çeken görüntülerden biri oldu.

HABER MERKEZİ15 Kasım 2025 Cumartesi 20:34 - Güncelleme:
Bursa kırmızı beyaza büründü! Tribünler Filistin'i unutmadı
A Milli Takım'ın maçında tribünler kırmızı-beyaza büründü. Binlerce taraftarın dalgalandırdığı Türk bayrakları, maç öncesi büyük bir coşku oluşturdu.

A Milli Takım'ın Bulgaristan ile oynadığı karşılaşma öncesi tribünler anlamlı bir görüntüye sahne oldu. Taraftarlar, Türk bayraklarının yanı sıra Filistin renkleri taşıyan büyük bir "Free Palestine" pankartı açarak destek mesajı verdi.

Tribünlerdeki kırmızı-beyaz bayrakların arasında yer alan pankart, maç öncesi öne çıkan detaylardan biri oldu.

Küçük bir taraftarın elinde taşıdığı "Bu gece yıldızlarımız sizlersiniz Milli Takım" yazılı pankart dikkat çekti.

