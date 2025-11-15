A Milli Takım'ın maçında tribünler kırmızı-beyaza büründü. Binlerce taraftarın dalgalandırdığı Türk bayrakları, maç öncesi büyük bir coşku oluşturdu.

A Milli Takım'ın Bulgaristan ile oynadığı karşılaşma öncesi tribünler anlamlı bir görüntüye sahne oldu. Taraftarlar, Türk bayraklarının yanı sıra Filistin renkleri taşıyan büyük bir "Free Palestine" pankartı açarak destek mesajı verdi.

Tribünlerdeki kırmızı-beyaz bayrakların arasında yer alan pankart, maç öncesi öne çıkan detaylardan biri oldu.

Küçük bir taraftarın elinde taşıdığı "Bu gece yıldızlarımız sizlersiniz Milli Takım" yazılı pankart dikkat çekti.