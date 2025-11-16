Bulgaristan'ın bir şutu 58. dakikada direğe takıldı.

Sarı kart gören İsmail, İspanya maçında cezalı.

Çalhanoğlu, üst üste 3 maçta skora katkı verdi (1G-5A)..

Milliler, deplasmanda 6-1 yendiği Bulgaristan'a karşı mücadeleye etkili başladı. Topa daha fazla sahip olan, rakibine kalesini göstermeyen Ay-Yıldızlılar; Kenan Yıldız ile ilk yarıda birçok pozisyona girdi. Fakat geriye yaslanan rakip geçit vermedi. Ceza sahasına yakın bir noktadan Hakan Çalhanoğlu'nun kullandığı serbest vuruşta top Bulgar savunmacının eline çarpınca penaltı kazandık. 18'de Hakan'ın attığı penaltıyla öne geçtik. Hakimiyet bizde olsa da son paslarda ve son vuruşlarda yeterli değildik. İkinci devrede rakip risk aldı, bize alan açıldı. Daha çok ceza sahasında topla buluştuk ama ilk devredeki bitiricilik sorunumuz sürdü. 83'te Bulgarlar kendi kalesine yollayınca rahatladık. Ay-Yıldızlılar, Bursa'da çok gol kaçırsa da kazanmasını bildi.

ŞANSSIZLIĞIMIZ İSPANYA

Teknik Direktörümüz Vincenzo Montella, İspanya ile aynı grupta yer almamızı 'şanssızlık' olarak yorumladı: "12 puan topladık grupta. Şanssızlığımız işte FIFA klasmanında 1. sırada olan İspanya var grubumuzda. O şanssızlığımızdan dolayı play-offlara gidiyoruz. İspanya maçı bizim için çok önemli. Bazı oyuncularımı bu yüzden korudum. Merih'in değişikliği teknik bir karardı. Kaan kas problemi yaşadı. Dönmesi çok uzun sürmez. Barış ve Orkun agresif stillere sahip. 5 dakika bile oynasalar kart görebilirler. İspanya maçında onlarla oynamak istiyorum. Tüm oyuncularımla tek tek gurur duyuyorum."

ZOR OLACAĞINI BİLİYORDUK

Kaptan Hakan Çalhanoğlu, maçın zor geçeceğini tahmin ettiklerini söyledi: "Bursa taraftarına teşekkür etmek istiyorum. Ben bunu İtalya'da görmedim. Herkes burada 4-0,5-0 bekliyordu ama biz maçın zor geçeceğini biliyorduk. Sarı kart riski var, hocayla birazdan içeride konuşuruz. Play-off'ta yer almak istiyoruz sahada, o yüzden riske girmemek lazım."

AYHAN DEVAM EDEMEDI

61'de Zeki Çelik'in yerine oyuna giren Kaan Ayhan, 80'de sakatlandı. Kendisini yere bırakan Ayhan, değişiklik istedi ve kenara geldi. 31 yaşındaki futbolcu oyundan çıkarken sinirlerine hakim olamadı.

MOTIVASYONUMUZ ÇOK BÜYÜK

Uğurcan Çakır, Salı günü oynayacakları İspanya mücadelesi için motive olduklarını söyledi: "İddiamız olmasa da motivasyonumuz büyük. O ağır yenilgi bizi kendimize getirdi. Grupta zaten hedefimiz 2. olmaktı. Gerçekçi olmak lazım. İnşallah İspanya'ya karşı da karakter koyup ilk maçın derslerinden yararlanıp ülkemizi mutlu etmek istiyoruz."