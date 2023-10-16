Bursa'da okçuluk tesisi açıldı

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan okçuluk tesisi, törenle hizmete açıldı.

Veysel Karani Mahallesi'ndeki tesisin açılışında konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, gençlere yönelik projelerle pek çok ödül aldıklarını, gençlerin enerjisinin Bursa'yı ve Türkiye'yi daha aydınlık bir noktaya taşıyacak çok değerli kaynaklar olarak gördüklerini söyledi.

Gençlik merkezli projelere özel bir önem verdiklerini ifade eden Aktaş, "Onların milli, manevi, kültürel değerlerle yetişmeleri, sanatsal ve sportif etkinliklere katılmaları için önemli çalışmalara imza atıyoruz. Gençlik merkezleri ve millet kıraathanelerinde gençlerimiz ders çalışabiliyor, ücretsiz internet kullanabiliyor ve kütüphane hizmetlerinden kolaylıkla faydalanabiliyor." dedi.

Aktaş, sporun gücünü ve faydalarını çok iyi bildiklerini, bu nedenle spora önemli yatırımlar yaptıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Ata sporlarımızı kültürel miras olarak görüp sahip çıkıyoruz. Okçuluk bizim için önemli bir spor dalı. Türklerin en tanınmış sporlarından olan okçuluk için şehrimizde ok meydanı mevcuttu ve rekor kıranların adlarına taş dikilirdi. Bursa, Türk okçuluk tarihinde özel bir yere de sahiptir ve Bursa'dan çok sayıda okçu yetişmiştir. Herkesçe bilinen Okçu Şuca da Bursa'dan yetişen değerli isimlerden birisidir. Büyükşehir Belediyesi olarak futbol, atletizm, yüzme, tenis ve salon sporlarının yapıldığı tesislerle Bursa'nın sporda kalbi olan bölgeye şimdi de okçuluk tesisi armağan ediyoruz. 38 geleneksel, 5 olimpik okçuluk kulübü ve toplamda 1420 lisanslı sporcuyla okçuluk alanında Türkiye'de birinci sırada yer alıyoruz. Buradan Mete Gazoz evladımız gibi nice başarılı sporcu yetişmesini temenni ediyorum."

Kurdele kesilmesinin ardından tesisi gezen Aktaş ve protokol üyeleri, Büyükşehir Belediyespor Kulübü okçularının atışlarını izledi. Aktaş da hedef tahtasına ok attı.