Bursa’da teknik adam kıyımı

SÜPER Lig’in 5. şampiyonu olan Bursaspor’u istikrarsızlık küme düşürdü. Yeşil-Beyazlılar’da Şenol Güneş’ten sonra hiçbir teknik adam sezonu tamamlayamadı. Timsah son 4 sezonda Ertuğrul Sağlam, Hamza Hamzaoğlu, Mutlu Topçu, Adnan Örnek, Mustafa Er, Paul Le Guen, Samet Aybaba ve Mesut Bakkal ile çalıştı. Geçen sezon Samet Aybaba ile başlanan yolculukta son 7 maçta Mesut Bakkal görev yaptı. Bu hocalar içinde en fazla puan ortalamasını 1.67 ile Hamza Hamzaoğlu tutturdu. Samet Aybaba ise 1.00’de kaldı.