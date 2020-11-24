İSTANBUL 11°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Kasım 2020 Salı / 8 RebiülAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,9407
  • EURO
    9,4221
  • ALTIN
    466.841
  • BIST100
    1314.25
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Bursaspor - 1922 Konyaspor maçında yayın krizi çözüldü
Spor

Bursaspor - 1922 Konyaspor maçında yayın krizi çözüldü

Bursaspor ile 1922 Konyaspor arasında oynanacak olan Türkiye Kupası maçının canlı yayın krizi çözüldü. Bursaspor Kulübü Başkanı Erkan Kamat, konuyla ilgili açıklamada bulundu.

IHA24 Kasım 2020 Salı 09:38 - Güncelleme: 24 Kasım 2020 Salı 09:38
ABONE OL

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçı olan Bursaspor-1922 Konyaspor maçının yayın krizinde son nokta kondu. Yayıncı kuruluşun, maçı canlı yayınlamayacağını açıklamasının ardından oluşan kamuoyu baskısı sonrası harekete geçen Bursaspor Kulübü, önce durumla ilgili şikayet ardından da çözüme kavuşmasıyla ile ilgili bilgilendirme yaptı. Bursaspor Kulübü Başkanı Erkan Kamat’ın, resmi internet sitesi ve sosyal medyalar aracılığı ile yaptığı açıklamada şu ifadelerine yer verildi:

“Ziraat Türkiye Kupası’nda yarın saat 19.00’da Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda oynayacağımız KT 1922 Konyaspor maçımızı A Spor yayınlama kararı almıştır. Turkuaz Medya ve A Spor yönetimine şahsım, yönetim kurulum ve büyük Bursaspor camiası adına şükranlarımı sunuyorum.”

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.