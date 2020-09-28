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Spor

Bursaspor 24 milyon TL bulamazsa puan silme cezası alacak

Bursaspor 30 Eylül'e kadar 24 milyon TL bulamazsa -3 puan cezasıyla karşı karşıya kalacak.

IHA28 Eylül 2020 Pazartesi 11:43 - Güncelleme: 28 Eylül 2020 Pazartesi 11:43
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Puan silme cezası alıp almayacağı önümüzdeki günlerde belli olacak olan Bursaspor’da, olası ayrılıklar da gündemde.

Puan silme cezasını 30 Eylül’e kadar öteleyen TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor’u kritik günler bekliyor. Yeşil-beyazlılar, 24 milyon TL bulamazsa -3 puan cezasıyla karşı karşıya kalacak.

Aynı zamanda Bursaspor’da Sedat Dursun ve Serdar Özkan’ın da akıbetleri önümüzdeki günlerde belli olacak. Süper Lig’den tekliflerin olduğu öğrenilen iki futbolcunun menajerlerine görüşülüp takımdaki son durumlarına karar verilecek.

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