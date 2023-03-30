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Spor

Bursaspor, 3 puanı 3 golle aldı

TFF 2. Lig Beyaz Grup 29. haftasında Bursaspor, sahasında karşı karşıya geldiği Bayburt Özel İdare Spor'u 3-1'lik skorla mağlup etti.

IHA30 Mart 2023 Perşembe 16:22 - Güncelleme:
Bursaspor, 3 puanı 3 golle aldı
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TFF 2. Lig Beyaz Grup 29. haftasında Bursaspor, sahasında karşılaştığı Bayburt Özel İdare Spor'u 3-1'lik skorla mağlup etti.

Stat: Bursa Büyükşehir Belediye

Hakemler: Batuhan Kolak xx, Kurtuluş Aslan xx, Barış Sun xx

Bursaspor: Deniz Aydın xxx, Ertuğrul Kurtuluş xx, Furkan Emre Ünver xx (Barış Dalkıran dk. 75 x), Hamza Baran Arıkan xx (Eren Tunalı dk. 65 x), Ozan İsmail Koç xx, Kubilay Sönmez xx, Emre Tepegöz xx (Mustafa Genç dk. 65 x), Hasan Ayaroğlu xx, Ömer Turan Görgüç xx (Abdullah Tazgel dk. 70 x), Çağatay Yılmaz xx (Melih Sağlam dk. 76 ?), Berat Altındiş xxx

Bayburt Özel İdare Spor: Mehmet Akif Önal x, Mustafa Yiğit Turgut x, Burak Bozbey x, Musa Buğrahan Kavaklı xx (Furkan Özdemir dk. 62 x), Güray Fırat xx (Emin Kaan Arslan dk. 49 x), Deniz Solmaz x, Ahmet Karadayı xx (Mustafa Dündar dk. 71), Ömer Karancı xx, İbrahim Halil Öner xx, Cumhur Yılmaztürk xx (Berat Aydın dk. 71 ?), Tuncay Kılıç x (Okan Sarı dk. 71 x)

Goller: Berat Altındiş (dk. 15, 68 ve 77) (Bursaspor), İbrahim Halil Öner (dk. 85) (Bayburt Özel İdare Spor)

Sarı kartlar: Güray Fırat, Burak Bozbey, Ahmet Karadayı, Deniz Solmaz, Okan Sarı (Bayburt Özel İdare Spor)

  • Bayburt Özel İdare Spor
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