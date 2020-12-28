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Spor

Bursaspor 7 maçtır galibiyete hasret

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor, ligde son 7 maçta mağlup olarak, galibiyete hasret kaldı.

AA28 Aralık 2020 Pazartesi 09:18 - Güncelleme: 28 Aralık 2020 Pazartesi 09:18
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Ligin 14. haftasında dün sahasında Galatasaray'ı konuk eden yeşil-beyazlı ekip, parkeden 92-73 mağlup ayrıldı.

Son galibiyetini 24 Ekim'de ligin 5. haftasında TOFAŞ'a karşı alan (83-70) Bursa ekibi, 7 maçtır kötü gidişatı durduramıyor.

Oynadığı 12 müsabakada sadece 3 galibiyeti bulunan Frutti Extra Bursaspor, puan cetvelinin son sırasına geriledi.

KOVİD-19 VAKALARI OLUMSUZ ETKİLEDİ

Frutti Extra Bursaspor'un adı sık sık yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarıyla anılıyor.

Takımdaki birkaç oyuncu haricinde çoğunun salgın döneminde Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Bazı oyuncular ise virüsü atlattıktan sonra tekrar yakalandı.

AVRUPA DEFTERİNİ PROMİTHEAS DEPLASMANINDA KAPATACAK

Frutti Extra Bursaspor, tarihinde ilk kez bu sezon ULEB Avrupa Kupası'nda mücadele etme imkanı buldu.

Kupada 9 müsabaka oynayan yeşil-beyazlılar, sadece 2 galibiyete imza atabildi.

D Grubu'nda 8. haftanın erteleme maçında deplasmanda Yunanistan ekibi Promitheas ile yarın saat 18.00'da karşılaşacak Frutti Extra Bursaspor, bu karşılaşmayla Avrupa defterini kapatacak.

İki ekibin de gruptan çıkma şansı bulunmuyor.

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