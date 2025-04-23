Bursaspor, Adem Çağlayan ile 6'da 6 yaptı

Bornova 1877 karşılaşmasında şampiyonluk kupasını kaldıran Bursaspor'da, Pablo Martin Batalla'nın ardından teknik direktörlük görevine getirilen Adem Çağlayan, yeşil-beyazlılarla çıktığı 6 maçta 6 galibiyet aldı. Söz konusu müsabakalarda yeşil-beyazlılar 18 gol atarken, kalesinde ise sadece 3 gol gördü. Bundan önce Kastamonuspor'da 24 maçta 2.04 puan ortalaması yapan Adem Çağlayan, cumartesi günü deplasmanda oynanacak Karşıyaka maçından da galip gelip 7'de 7 ile ligi bitirmek istiyor.

Adem Çağlayan'ın, Bursaspor'un başında çıktığı maçlar şöyle:

Bursaspor: 4 - Kırşehir FSK: 0

Bulvarspor: 0 - Bursaspor: 4

Kahramanmaraş: 0 - Bursaspor: 1

Bursaspor: 3 - 23 Elazığ FK: 1

Artvin Hopaspor: 1 - Bursaspor: 2

Bursaspor: 4 - Bornova 1877: 1