İSTANBUL 18°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Nisan 2025 Çarşamba / 25 Sevval 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,2767
  • EURO
    43,6247
  • ALTIN
    4078.23
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Bursaspor, Adem Çağlayan ile 6'da 6 yaptı
Spor

Bursaspor, Adem Çağlayan ile 6'da 6 yaptı

TFF 3. Lig 1. Grup şampiyonu Bursaspor'da Teknik Direktör Adem Çağlayan, yeşil-beyazlılarla çıktığı 6 maçı da kazandı.

IHA23 Nisan 2025 Çarşamba 09:52 - Güncelleme:
Bursaspor, Adem Çağlayan ile 6'da 6 yaptı
ABONE OL

Bornova 1877 karşılaşmasında şampiyonluk kupasını kaldıran Bursaspor'da, Pablo Martin Batalla'nın ardından teknik direktörlük görevine getirilen Adem Çağlayan, yeşil-beyazlılarla çıktığı 6 maçta 6 galibiyet aldı. Söz konusu müsabakalarda yeşil-beyazlılar 18 gol atarken, kalesinde ise sadece 3 gol gördü. Bundan önce Kastamonuspor'da 24 maçta 2.04 puan ortalaması yapan Adem Çağlayan, cumartesi günü deplasmanda oynanacak Karşıyaka maçından da galip gelip 7'de 7 ile ligi bitirmek istiyor.

Adem Çağlayan'ın, Bursaspor'un başında çıktığı maçlar şöyle:

Bursaspor: 4 - Kırşehir FSK: 0

Bulvarspor: 0 - Bursaspor: 4

Kahramanmaraş: 0 - Bursaspor: 1

Bursaspor: 3 - 23 Elazığ FK: 1

Artvin Hopaspor: 1 - Bursaspor: 2

Bursaspor: 4 - Bornova 1877: 1

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.