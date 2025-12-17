İSTANBUL 14°C / 5°C
Spor

Bursaspor, Aliağa FK için çalışmalara başladı

Bursaspor, Nesine 2. Lig'in 17. haftasında sahasında oynayacağı Aliağa FK karşılaşmasının hazırlıklarına Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla start verdi.

IHA17 Aralık 2025 Çarşamba 15:01 - Güncelleme:
Bursaspor, Aliağa FK için çalışmalara başladı
Bursaspor, Nesine 2. Lig'in 17. haftasında sahasında oynayacağı Aliağa FK maçının hazırlıklarına başladı. Yeşil beyazlı ekip, çalışmalarını Özlüce İbrahim Yazıcı Tesislerinde sürdürdü. Tahsin Tam yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde ısınma hareketleri yapıldı. Ardından pas çalışmasına geçen futbolcular, idmanı dar alan oyunlarıyla tamamladı.

Somaspor karşılaşmasında görev alan oyuncular ise günü yenileme çalışmalarıyla geçirdi. Bursaspor, Aliağa FK maçı hazırlıklarını yarın yapılacak antrenmanla sürdürecek.

