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Spor

Bursaspor - Amedspor maçı için 40 bin bilet satıldı

Bursaspor, TFF 2. Lig Beyaz Grup 25. hafta maçında sahasında Amed Sportif Faaliyetler'i ağırlayacak. Bursaspor taraftarının yoğun ilgi gösterdiği maç için yaklaşık 40 bin bilet satıldı.

IHA4 Mart 2023 Cumartesi 11:54 - Güncelleme:
Bursaspor - Amedspor maçı için 40 bin bilet satıldı
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TFF 2. Lig Beyaz Grup 25. haftasında Bursaspor sahasında Amed Sportif Faaliyetler'i konuk edecek. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele saat 14.00'te başlayacak.

İki takım arasındaki kritik müsabakayı hakem Kutluhan Bilgiç yönetecek. Kutluhan Bilgiç'inyardımcılığını Çağrıcan Pazarcıklı ve Akın Karabacak yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Murat Türkoğlu olacak.

Bursaspor taraftarının yoğun ilgi gösterdiği maç için yaklaşık 40 bin bilet satıldı. Yeşil-beyazlı takım bu maçı kazanarak alt sıralardan da kurtulmak istiyor.

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