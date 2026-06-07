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Spor

Bursaspor, Amine Boutrah'ı kadrosuna kattı!

1. Lig ekibi Bursaspor, Fransız oyuncu Amine Boutrah'ı transfer ettiğini açıkladı.

AA7 Haziran 2026 Pazar 02:57 - Güncelleme:
Bursaspor, Amine Boutrah'ı kadrosuna kattı!
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Trendyol 1. Lig'e yükselen Bursaspor, 26 yaşındaki Fransız sol kanat Amine Boutrah'ı kadrosuna kattı.

Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, Fransız futbolcu Boutrah ile anlaşma sağlandığı belirtildi.

Hücumun solunda görev yapan Boutrah'ın kariyeri boyunca Bastia, GC Lucciana, Concarneau ve Vitesse takımlarında forma giydiğine işaret edilen açıklamada, "Amine Boutrah'a 'hoş geldin' diyor, kulübümüz çatısı altında başarılarla dolu bir kariyer diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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