  Spor
  • >
  • Spor
  • >
  • Bursaspor, Ankara Demirspor'u 4 golle geçti
Spor

Bursaspor, Ankara Demirspor'u 4 golle geçti

TFF 2. Lig 15. hafta karşılaşmasında Bursaspor, sahasında ağırladığı Ankara Demirspor'u 4-0 mağlup ederek haftayı farklı galibiyetle kapattı.

12 Aralık 2025 Cuma 20:44
Bursaspor, Ankara Demirspor'u 4 golle geçti
Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Kaan Kara yönetti. Karşılaşmaya baskılı başlayan Bursaspor, 8. dakikada Hakkı Türker'in golüyle öne geçti. Ev sahibi ekip, 41. dakikada kazanılan penaltıyı Muhammet Demir ile gole çevirerek ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı. Bursaspor, 49. dakikada Ertuğrul İdris Furat'ın golüyle skoru 3-0 yaptı. Maçın son bölümünde baskısını sürdüren yeşil-beyazlılar, 85. dakikada yine Ertuğrul İdris Furat'ın golüyle farkı dörde çıkardı ve karşılaşma 4-0 sona erdi.

TRİBÜNLERDEN BÜYÜK DESTEK

Hafta içi oynanmasına rağmen 30 bin 340 Bursasporlu taraftar tribünleri doldurdu. Yeşil-beyazlılar, 90 dakika boyunca takımlarına büyük destek vererek galibiyette önemli rol oynadı.

Popüler Haberler
