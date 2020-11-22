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Spor

Bursaspor ara vermedi

TFF 1. Lig'de dün Adanaspor'u 1-0 yenen Bursaspor ara vermeden Ziraat Türkiye Kupası'nda oynayacağı 1922 Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı.

IHA22 Kasım 2020 Pazar 15:03 - Güncelleme: 22 Kasım 2020 Pazar 15:03
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Bursaspor, TFF 1. Lig’in 10. haftasında 1-0 galip geldiği Adanaspor maçının ardından ara vermeden Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu’nda 24 Kasım Salı günü sahasında oynayacağı 1922 Konyaspor müsabakasının hazırlıklarına başladı.

Teknik Direktör Mustafa Er gözetiminde gerçekleşen antrenman 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma koşularıyla başlayan idman, pas pres çalışması ile devam etti. Yeşil-beyazlılar, son bölümde yarı sahada çift kale maç yaptı. Dün oynanan Adanaspor maçında forma giyen futbolcular, yenileme çalışmaları gerçekleştirdi.

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