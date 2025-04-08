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Spor

Bursaspor, Artvin Hopaspor maçı için talepte bulundu

Spor Toto 3. Lig 1. Grup'ta 28. haftada Artvin Hopaspor ile karşılaşacak olan Bursaspor maçın İstanbul'da oynanması için talepte bulundu.

AA8 Nisan 2025 Salı 16:48 - Güncelleme:
Bursaspor, Artvin Hopaspor maçı için talepte bulundu
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Bursaspor Kulübü, Spor Toto 3. Lig 1. Grup'ta 28. haftada Artvin Hopaspor ile Arhavi İlçe Stadı'nda yapması gereken maçın İstanbul'da oynanması için talepte bulundu.

Grubunda 64 puanla zirvede yer alan yeşil-beyazlılar, 13 Nisan Pazar günü Artvin Hopaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

AA muhabirin edindiği bilgiye göre, iki kulüp yönetiminin anlaşmasıyla Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) karşılaşmanın Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanması için talepte bulunuldu.

TFF yönetiminin, bu talebi olumlu karşıladığı ve karşılaşmanın İstanbul'da oynanmasının beklendiği öğrenildi.

Yeşil-beyazlılar bu maçtan galibiyetle ayrılması halinde bitime 2 hafta kala şampiyonluğu ilan edecek ve 2. Lig'e yükselecek.

Tarihinde Süper Lig şampiyonluğu bulunan ve yaşadığı kötü süreçlerin ardından 3. Lig'e kadar gerileyen Bursaspor'da Enes Çelik başkanlığa getirildi. Çelik yönetiminde yükselişe geçen Bursa temsilcisi, iç saha maçlarını ortalama 40 bin taraftar karşısında oynayarak Türk spor kamuoyunun da dikkatini çekti.

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