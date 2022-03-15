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Spor

Bursaspor, Balıkesirspor maçının taktiğini çalıştı

Bursaspor, Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında karşılaşacağı Balıkesirspor maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Yeşil-beyazlı takım taktik ağırlıklı çalıştı.

IHA15 Mart 2022 Salı 15:34 - Güncelleme: 15 Mart 2022 Salı 15:34
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Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında sahasında Balıkesirspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, bugün Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Nejat Biyediç Sahası'nda yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik Direktör Mustafa Er gözetimindeki idman 1 saat 15 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman tempolu koşular ve pas pres çalışmalarıyla devam etti. Yeşil-beyazlı takım son bölümde yarı sahada çift kale maçlar yaptı. Bursaspor yarın sabah saatlerinde yapacağı antrenman ile çalışmalarını sürdürecek.

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