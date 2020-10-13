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Spor

Bursaspor, Balıkesirspor'a evinde yenilmiyor

Bursaspor, TFF 1. Lig'in 5. haftasında konuk edeceği Balıkesirspor'a karşı Bursa'da mağlubiyeti bulunmuyor.

IHA13 Ekim 2020 Salı 13:43 - Güncelleme: 13 Ekim 2020 Salı 13:43
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TFF 1.Lig’in 5. haftasında Bursaspor ile Balıkesirspor karşı karşıya gelecek. İki takımın önceki maçlarına bakıldığında dikkat çeken bir istatistik gözlere çarpıyor. Bursaspor, hazırlık maçları da dahil 10 kez konuk ettiği Balıkesirspor’a hiç mağlup olmadı. Yeşil beyazlılar, 9 maçtan galip ayrılırken, 1 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. İki takımın geçen sezonki randevularında ise Bursaspor, evinde rakibi ile 0-0 berabere kalırken deplasmanda 3-1’lik skorla sevinen taraf oldu. Genel tabloya bakıldığında ise iki takım tarihlerinde 16 kez karşı karşıya geldi. Bursaspor 11, Balıkesirspor ise 4 galibiyet alırken, yalnızca 1 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı.

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