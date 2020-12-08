Bursaspor, Bandırmaspor deplasmanında 3 puanı kaptı

08 Aralık 2020 Salı 15:54 - Güncelleme: 08 Aralık 2020 Salı 15:54

TFF 1’inci Lig’in 13’üncü hafta mücadelesinde Royal Hastanesi Bandırmaspor, Bandırma 17 Eylül Stadı’nda Bursaspor’u konuk etti. Özer Hurmacı ve Ali Akman’ın golleriyle Bursaspor, deplasmandan 2-1’lik galibiyetle ayrılırken, ev sahibinin tek golünü penaltıdan İshak Çakmak kaydetti. Bu sonucun ardından iki maçlık galibiyet hasretine son veren Bursaspor, puanını 17’ye yükseltirken, Royal Hastanesi Bandırmaspor ise 12 puanda kaldı.

45+1’inci dakikada Bursaspor öne geçti. Burak Altıparmak’ın orta alandan attığı uzun topta savunma arkasına sarkan Özer Hurmacı, bir anda kaleci ile karşı karşıya kaldı. Ceza sahasına girerken kaleci Zülküf’ün açıldığını gören Özer, sol çaprazdan yaptığı aşırtma vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.

52'nci dakikada sağ kanattan gelişen atakta Özer Hurmacı ortasını yaptı, kaleci Zülküf’ün elinden kaçırdığı topu kale ağzında tamamlayan Ali Akman, fileleri havalandırdı: 0-2.

69'uncu dakikada Royal Hastanesi Bandırmaspor, Emirhan Aydoğan’ın müdahalesi sonrası Traore’nin düşürülmesiyle penaltı kazandı. Topun başına geçen İshak Çakmak, penaltıyı gole çevirerek farkı bire indirdi: 1-2.

Karşılaşmayı Bursaspor 2-1'lik skorla kazandı.

STAT: Bandırma 17 Eylül

HAKEMLER: Çağdaş Altay (xx), Sezgin Çınar (xx), Özcan Sultanoğlu (xx)

ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR: Zülküf Özer (x) - Berat Satılmış (x) (Dk. 46 Hakan Bilgiç x), Mehmet Yiğit (xx), Onur Akbay (xx), Abdurrahim Dursun (x), İshak Çakmak (xx), Emir Halilovic (x), Guy Lucien Michel Landel (x) (Dk. 87 Fırat Arıkan ?), Ruben Rayos Serna (x) (Dk. 46 Lacina Traore x), Doğan Can Davas (xx) (Dk. 76 Selçuk Alibaz x), Mickael Franck Pote (xx)

BURSASPOR: Ataberk Dadakdeniz (xx) (Dk. 46 Canberk Yurdakul x) - Ramazan Keskin (xx) (Dk. 90 Ozan İsmail Koç ?), Cüneyt Köz (xx), Furkan Emre Ünver (xx), Onur Atasayar (xx), Burak Altıparmak (xx), Emirhan Aydoğan (xx), Batuhan Kör (x) (Dk. 66 Recep Aydın x), Özer Hurmacı (xxx) (Dk. 66 Tuğbey Akgün x), Burak Kapacak (x) (Dk. 85 Çağatay Yılmaz x), Ali Akman (xxx)

SARI KARTLAR: Emir Halilovic (Royal Hastanesi Bandırmaspor) - Burak Kapacak, Canberk Yurdakul, Ali Akman (Bursaspor)

GOLLER: Dk. 69 İshak Çakmak (Pen.) (Royal Hastanesi Bandırmaspor) - Dk. 45+1 Özer Hurmacı, Dk. 52 Ali Akman (Bursaspor)