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Spor

Bursaspor, Bandırmaspor'la hazırlık maçı yapacak

Bolu kampını erken bitiren Bursaspor, yarın Bandırmaspor'la taraftara ve basına kapalı bir hazırlık maçı yapacak.

IHA10 Ekim 2020 Cumartesi 15:56 - Güncelleme: 10 Ekim 2020 Cumartesi 15:56
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TFF 1.Lig ekiplerinden Bursaspor, yarın Bandırmaspor’la yapacağı hazırlık maçını dış dünyaya kapattı. Bolu’daki kampı Covid-19 sebebiyle hazırlık maçı yapacak takım bulamadığından dolayı erken bitiren yeşil beyaz takım, yarın Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde saat 16.00’da oynanacak olan Bandırmaspor maçını hem taraftara hem de basına kapattı. Bursaspor Kulübü’nden yapılan açıklamada, Bandırmaspor ile oynanacak olan hazırlık maçının Covid-19 tedbirleri kapsamında taraftara ve basın mensuplarına kapandığı belirtildi.

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