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Spor

Bursaspor, Barış Gök transferini resmen duyurdu

Bursaspor, 32 yaşındaki sol bek Barış Gök'ü transfer ettiğini 'Ailemize Hoş Geldin' paylaşımıyla duyurdu.

IHA23 Haziran 2025 Pazartesi 17:57 - Güncelleme:
Bursaspor, Barış Gök transferini resmen duyurdu
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Bursaspor, 32 yaşındaki sol bek Barış Gök'ü transfer ettiğini "Ailemize Hoş Geldin" paylaşımıyla duyurdu.

Bursaspor, kadrosunu deneyimli bir sol bekle güçlendirdi. Yeşil-beyazlı ekip, Barış Gök'ü "Ailemize Hoş Geldin Barış Gök" ifadeleriyle resmen açıkladı.

Geçtiğimiz hafta Kastamonuspor ile olan sözleşmesini karşılıklı anlaşmayla sonlandıran 32 yaşındaki futbolcu, sosyal medya hesabından veda paylaşımı yapmıştı. Sol bek pozisyonunda görev yapan tecrübeli oyuncu, artık Bursaspor forması giyecek.

Barış Gök, Bursaspor Teknik Direktörü Adem Çağlayan'ın geçen sezon Kastamonu'da birlikte çalıştığı isimlerden biriydi. Çağlayan'ın ısrarla alınmasını istediği oyuncunun transferi bugün itibarıyla yeşil-beyazlı kulüp tarafından duyuruldu.

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