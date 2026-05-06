Bursaspor Başkanı Enes Çelik: 27 Haziran'a kadar kadro hazır olacak

Bursaspor Başkanı Enes Çelik, takımın başarısında sadece futbolcuların ve teknik heyetin değil taraftarların da büyük payı olduğunu vurgulayarak yeni sezon hedeflerinin Süper Lig olduğunu söyledi. Transferden bütçeye kadar bütün konulara açıklık getiren Başkan Çelik, "Bu sene, transfer dönemini 5 yabancı ve 2 yerli şeklinde planlıyoruz. Bu transferlerde bonservisle alacağımız oyuncu sayısı 1 ya da 2 olacak" dedi.

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Bursa Şubesi tarafından organize edilen basın buluşmasında konuşan Bursaspor Başkanı Enes Çelik, "Geçen sene olduğu gibi hiç vakit kaybetmeden, 1. Lig'e çıkmış olmanın gururunu yaşıyoruz. Ama tabii daha işimiz bitmedi. Yolculuğumuz devam ediyor. Özellikle önümüzdeki senede, daha doğrusu bu senede artık yine Süper lige çıkmamız bizim için elzemdir. 31 Mayıs'ta inşallah bir mali genel kurulumuz olacak. Orada da yine geçen kongrede olduğu gibi anlaşılır bir şekilde verileri çok net şekilde herkesin en basit yalın şekilde anlayacağı şekilde açıklayacağız. Burada da tabii yine kendi dönemimizden bir borcu önümüzdeki döneme bırakmamamız önemli. Bence de gerçekten bu ortamda borcu arttırmamak bile ciddi bir başarıdır. Çok şükür biz artırmamayı bırakıp eksilterek ilerliyoruz. Bu daha değerli bir şey" açıklamasında bulundu.

FORMA VE KOMBİNE SATIŞLARINDA REKOR

Kulübün forma ve kombine satışlarında rekorlar kırdığını belirten Enes Çelik, "Bursa'da bu Bursasporlular da kenetlenmesini, taraftarımızın her şeye verdiği büyük desteği en son fetih formasında gördünüz. 1,5 günde 17 bini geçen forma satışı oldu. 2011 yılında şampiyon olduğumuz yıl 21 bin forma satmıştık. Neredeyse 2 günde bu forma sayısına ulaşacağız. Şampiyonluk için tebrik mesajları devam ederken, ikinci gün kombine bulamıyoruz şekline mesajlar gelmeye başladı. Ertesi gün ise öğlene kadar kombineler bitti. Bu sene de Süper Lig için kombinelerin satışını erken çıkaracağız. Erkenden bütçeyi oluşturmak istiyoruz" diye konuştu.

"YENİ SEZON BÜTÇESİ 12 MİLYON EURO"

Başkan Çelik konuşmasına şu şekilde devam etti:

"Bu sene, transfer dönemini 5 yabancı ve 2 yerli şeklinde planlıyoruz. Bu transferlerde bonservisle alacağımız oyuncu sayısı 1 ya da 2 olacak. Sözleşmesi biten ya da 6 ay kalan ya da çıkış maddeleri daha uygun şartlarla olan oyunculara daha fazla yöneliyoruz. Bu noktada 12 milyon euroluk bütçe çalışmamız var. A takımın yapacağı tüm harcamaları işte bonservisi harcamaları, maaş giderleri, 11 ay boyunca yapacağımız tüm giderler kamp giderleri de dahil 12 milyon euro olarak planlıyoruz. Yabancı bir oyuncuyu bitirdik. Ancak ligleri devam ediyor. Yani mayısın ortasında biteceği için hemen biter bitmez açıklayacağız. 2 oyuncu da bitme aşamasında. Ben iddia ediyorum şu an birçok takım, hep hazır önerilen oyuncuların üzerinden transfer yapıyor. Bursaspor bunu yapmıyor."

"27 HAZİRAN'A KADAR KADRO HAZIR OLACAK"

Transfer çalışmalarını her zaman bir önceki sezondan itibaren yaptıklarını belirten Başkan Enes Çelik, "Hedefimiz 27 Haziran'daki ilk kampımızın ilk etabına kadar yüzde 95 oranında transferi tamamlamaktır. 1 oyuncu kalır, onu da bilerek açıklamayabiliriz. Çünkü çok farklı opsiyonlar. Bugünkü kadro ile çok değerli işler yaptık. Bursaspor emek veren herkese doğru şekilde, kendine yakışan şekilde veda etmesini bilmeli. Bu oyuncular bizim toprak sahalarda, berbat ortamlarda gerçekten müthiş performanslar gösterdi. 7 oyuncu gelecek diyoruz ama 7 oyuncu da gidecek zaten. Ama istemeye istemeye bazılarıyla ayrılmak durumundayız. Hakikaten elimden gelse tutarım. Ama hani profesyonelliğin gereği bu yapacak bir şey yok" dedi.

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Bursa Şube Başkanı Mehmet Ali Ekmekçi ise, "Bu yıl da şampiyon Bursaspor'u misafir etmenin, basın mensuplarıyla bir araya getirmenin gururunu yaşıyoruz. Ait olduğumuz Süper Lig'e çıkmak çok önemli. Alt liglerin tadı, elbette kendi içerisinde var. Ama Süper Lig ayrı bir atmosfer" dedi.