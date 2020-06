03 Haziran 2020 Çarşamba 22:42 - Güncelleme: 03 Haziran 2020 Çarşamba 22:42

Bursaspor Kulübü Başkanı Mesut Mestan, Spor Arena'nın canlı yayınında kulüp hakkında açıklamalarda bulundu. Mestan'ın açıklamalarının satır başları şu şekilde:

TESTLERİMİZ TEMİZ ÇIKTI



Yavaş yavaş koronavirüs sürecini atlatmaya çalışıyoruz. Tüm testlerimiz negatif çıktı, daha sonra ikinci testleri de yaptık. Şu an biraz rahatlamış durumdayız. Bazı takımlarda virüse rastlandı. Bunlara yakalanmamak için, bu seneki hedeflerimiz de çok önemli. Şu an olmak istemediğimiz bir yerdeyiz. Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmiş, şampiyon olmuş 5 kulüpten biri olan Bursaspor'un Süper Lig'de olmasını istiyoruz. Virüs süreci olmasa belki de şu an Süper Lig'e çıkmış durumdaydık ancak yapacak bir şey yok. Son 6 maçı iyi bir şekilde bitirip hak ettiğimizde yer olmak istiyoruz. Türk futboluna hizmet edebileceğimiz ligde olmak istiyoruz. Şu an ligde 3. sıradayız. Süper Lig'e 3 takımın çıkması kararı verilseydi, şu an yükselmiştik ancak alın terimizle geri döneceğimize inancım tam.



TARAFTARA BATALLA MÜJDESİ

İbrahim Üzülmez'in sözleşmesi gelecek sezon da devam edecek. Batalla burada çok seviliyor ve o da Bursaspor'da görev almak istiyor. Arjantin'de şu an uçuşlar yok. Daha sonra bir araya gelerek değerlendirme yapacağız. Teknik ekipte olmayacak ama idari bir pozisyonda görev alabilir. Onun isteği doğrultusunda nerede görev almak istiyorsa oturup konuşacağız. Bursaspor'un kapısı ona her zaman açık.