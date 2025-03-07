Bursaspor, Belediye Kütahyaspor'a hazırlanıyor

Yeşil-Beyazlılar pazar günü deplasmanda oynayacağı Belediye Kütahyaspor maçı hazırlıklarını Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde sürdürdü.

TFF 3. Lig 1. Grup'ta 51 puanla liderliğini sürdüren Bursaspor, 41 puanla en yakın rakibi Belediye Kütahyaspor ile oynayacağı kritik mücadelenin hazırlıklarına teknik direktör Pablo Martin Batalla gözetiminde devam etti.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas oyunlarıyla devam etti. Bursasporlu futbolcular son bölümde taktik çalışmalar yaptı. Yeşil-Beyazlılar, Belediye Kütahyaspor maçı hazırlıklarını yarın akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla sürdürecek.