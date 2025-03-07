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Spor

Bursaspor, Belediye Kütahyaspor'a hazırlanıyor

TFF 3. Lig ekiplerinden Bursaspor, Belediye Kütahyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor.

IHA7 Mart 2025 Cuma 13:17 - Güncelleme:
Bursaspor, Belediye Kütahyaspor'a hazırlanıyor
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Yeşil-Beyazlılar pazar günü deplasmanda oynayacağı Belediye Kütahyaspor maçı hazırlıklarını Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde sürdürdü.

TFF 3. Lig 1. Grup'ta 51 puanla liderliğini sürdüren Bursaspor, 41 puanla en yakın rakibi Belediye Kütahyaspor ile oynayacağı kritik mücadelenin hazırlıklarına teknik direktör Pablo Martin Batalla gözetiminde devam etti.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas oyunlarıyla devam etti. Bursasporlu futbolcular son bölümde taktik çalışmalar yaptı. Yeşil-Beyazlılar, Belediye Kütahyaspor maçı hazırlıklarını yarın akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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