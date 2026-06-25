İSTANBUL 30°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Haziran 2026 Perşembe / 10 Muharrem 1448
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    46,5221
  • EURO
    52,9955
  • ALTIN
    5970.43
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Bursaspor, cumartesi günü topbaşı yapacak
Spor

Bursaspor, cumartesi günü topbaşı yapacak

Trendyol 1. Lig'de şampiyonluk mücadelesi vermeye hazırlanan Bursaspor'un yeni sezon açılış takvimi netleşti. Yeşil-beyazlılar, 27 Haziran Cumartesi günü Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde toplanarak Teknik Direktör Mustafa Er yönetiminde ilk antrenmanını gerçekleştirecek.

IHA25 Haziran 2026 Perşembe 11:44 - Güncelleme:
Bursaspor, cumartesi günü topbaşı yapacak
ABONE OL

Yeni sezonda Trendyol 1. Lig'de şampiyonluk ipini göğüsleyerek Süper Lig'e dönmeyi hedefleyen Bursaspor'da tatil dönemi sona eriyor. Yeşil-beyazlı ekibin merakla beklenen yeni sezon hazırlık kampı ve açılış programının takvimi resmiyet kazandı. Futbolcular, 27 Haziran Cumartesi günü saat 16.00'da Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde bir araya gelecek. Takım, tesislerdeki toplanmanın ardından aynı gün saat 18.00'de gerçekleştirilecek antrenmanla 2026-2027 sezonunun ilk çalışmasını yapacak.

YENİ TRANSFERLER SAHAYA ÇIKIYOR

Teknik Direktör Mustafa Er gözetiminde yapılacak sezonun ilk antrenmanında, Bursaspor yönetiminin kadroya kattığı yeni yabancı transferler Juergen Elitim, Toral Bayramov ve Amine Boutrah'ın da yer alması ve yeşil-beyazlı formayla ilk çalışmalarına çıkması bekleniyor.

TARAFTARIN DURUMU BUGÜN NETLEŞECEK

Bursasporlu taraftarların ilk idmanı tesiste takip edip edemeyeceği konusu ise henüz netlik kazanmadı. Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde bulunan Mesut Şen Sahası'ndaki zemin bakım ve yenileme çalışmalarının devam etmesi sebebiyle, taraftarların tesislere alınma durumunun yönetim ve teknik heyet arasında yapılacak son değerlendirmenin ardından bugün içerisinde karara bağlanacağı bildirildi.

ÖNERİLEN VİDEO

Düşen kediyi şemsiyeyle kurtardılar: O anlar kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.