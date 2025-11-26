Bursaspor Fethiyespor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Bursaspor, Lig'in 13. haftasında sahasında oynayacağı Fethiyespor karşılaşmasının hazırlıklarına öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Tahsin Tam yönetiminde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman, ilk bölümde yapılan ısınma hareketleriyle başladı.

Antrenmanın orta bölümünde sonuçlandırma çalışmaları üzerinde duran yeşil-beyazlı ekip, hücum varyasyonlarını tekrarlayarak bitiricilik konusuna yoğunlaştı. Program, geniş alan oyunlarıyla sona erdi.

Bursaspor, Fethiyespor maçı öncesindeki hazırlık programını yarın yapılacak antrenmanla sürdürecek.