Spor

Bursaspor Fethiyespor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Yeşil beyazlı ekip, 13. hafta öncesi Özlüce'de gerçekleştirilen antrenmanda ısınma, sonuçlandırma ve geniş alan çalışmalarıyla maç planını sürdürdü.

IHA26 Kasım 2025 Çarşamba 17:05 - Güncelleme:
Bursaspor Fethiyespor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Bursaspor, Lig'in 13. haftasında sahasında oynayacağı Fethiyespor karşılaşmasının hazırlıklarına öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Tahsin Tam yönetiminde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman, ilk bölümde yapılan ısınma hareketleriyle başladı.

Antrenmanın orta bölümünde sonuçlandırma çalışmaları üzerinde duran yeşil-beyazlı ekip, hücum varyasyonlarını tekrarlayarak bitiricilik konusuna yoğunlaştı. Program, geniş alan oyunlarıyla sona erdi.

Bursaspor, Fethiyespor maçı öncesindeki hazırlık programını yarın yapılacak antrenmanla sürdürecek.

