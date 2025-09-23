İSTANBUL 26°C / 18°C
  • Spor
Spor

Bursaspor, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde adını gruplara yazdırdı

Bursaspor Basketbol, FIBA Şampiyonlar Ligi 2. eleme grubu finalinde Belçika'nın Windrose Giants Antwerp takımını 77-58 yenerek, gruplara yükseldi.

AA23 Eylül 2025 Salı 23:49 - Güncelleme:
Bursaspor, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde adını gruplara yazdırdı
Bursaspor Basketbol, FIBA Şampiyonlar Ligi 2. eleme grubu finalinde Belçika'nın Windrose Giants Antwerp takımını 77-58 yenerek, gruplara yükseldi.

Bulgaristan'ın Samokov kentindeki SamElyon Arena'da oynanan maçta ilk periyot 20-20 eşitlikle geçilirkin, ikinci çeyrekte daha iyi oynayan Bursaspor, devreye 41-28 üstün girdi.

Üçüncü periyotta da üstün oyununu sürdüren Türkiye temsilcisi, son çeyreğe 41-61'lik skor farkıyla avantajlı başladı ve karşılaşmayı da 77-58 kazandı.

Bu sonuçla Bursaspor Basketbol, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde gruplarda mücadele etme hakkı kazandı.

Bursaspor, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde C Grubu'nda Joventut Badalona (İspanya), Hapoel Netanel Holon (İsrail) ve Cholet Basket (Fransa) ile mücadele edecek.

  • Bursaspor
  • FIBA Şampiyonlar Ligi
  • Windrose Giants Antwerp

