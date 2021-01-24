Bursaspor galibiyet serisini sürdürüyor

DHA 24 Ocak 2021 Pazar 12:25 - Güncelleme: 24 Ocak 2021 Pazar 12:25

Sezonun ikinci yarısının ilk maçında Adana deplasmanında, Adana Demirspor’a konuk olan Bursa temsilcisi, karşılaşmadan 2-1’lik galibiyetle ayrıldı. Onur Atasayar ve Ali Akman’ın golleriyle sonuca ulaşan Bursa ekibi, kazanmaya kaldığı yerden devam etti. Bursaspor, bu maçın ardından galibiyet serisini 3 maça çıkarken; son 6 lig karşılaşmasında da 5'inci kez sahadan kazanarak ayrıldı.

6 MAÇTIR YENİLMİYOR

Ligde son 6 maçtır bileği bükülmeyen Bursa temsilcisi, puan sıralamasında da üst basamaklara doğru tırmanışa geçti. Son mağlubiyetini 12. Hafta karşılaşmasında evinde Bereket Sigorta Ümraniyespor’a karşı alan Bursa ekibi, 10. sırada yer alıyorken; dünkü mücadele sonrası 6. basamağa kadar yükselerek, Play-Off hattının içerisine dahil oldu. İlk iki sırasının Süper Lig’e yükseleceği, sonraki 4 sıranın da Play-Off oynayacağı ligde Bursaspor, iddiasını bir kez daha perçinledi.

18. MAÇTA DA GOL SEVİNCİ YAŞADI

Sezonun ilk yarısında oynadığı tüm mücadelelerde en az bir kez olmak üzere gol sevinci yaşayan Bursaspor, Adana deplasmanında da rakip fileleri havalandırdı. Böylelikle, ligdeki 18 maçında da gol kaydeden Bursa ekibi, 33 gole ulaşarak da ligin en golcü takımlarından biri haline geldi. Aynı zamanda bu sezon 18 maçın 14’ünde öne geçme avantajını yakalayan Bursa temsilcisi, bu maçlardaki galibiyet sayısını da Adana deplasmanı ile birlikte 8’e yükseltti.

ALİ AKMAN, GOLLE DÖNDÜ

İsmi Avrupa ekipleriyle anılan ve sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan 18 yaşındaki Ali Akman da, gollerine devam etti. Takımına galibiyeti getiren şık golü kaydeden genç santrfor, böylelikle gol sayısını 10’a çıkarttı. Sezon genelinde 4 de asisti bulunan genç oyuncu, bir önceki karşılaşmada sarı kart cezası sebebiyle forma giyememişti. Golle dönen genç oyuncu, deplasmandaki gol sayısını da 5’e çıkardı.

MUSTAFA ER: ASLA VAZGEÇMEYİN, GERİ ADIM ATMAYIN

Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er de, maç sonu oyuncularını tebrik etti. Karşılaşmadan önce soyunma odasında oyuncularıyla konuşan genç teknik adam, “Bulunduğumuz seviyeye gelebilmek için çok çalıştık ama buraya savaşarak, mücadele ederek, emek vererek ve her zaman en iyisini yapmak için savaşarak geldik. Bugün geçmiş dönemden devam edebilmek istiyorsak, yine savaşmamız, büyük bir karakter ortaya koymamız gerekiyor. O yüzden, 90 dakika boyunca kazanmak için her şeyi yapan bir ekip olması lazım ki bunu yapacağınıza inanıyorum. O sahaya çıkın, vazgeçmeyin, geri adım atmayın, asla teslim olmayın.” ifadelerini kullandı.