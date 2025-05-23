Bursaspor, genç kaleci Kerem Matışlı ile sözleşme yeniledi

Bursaspor Kulübü, genç kaleci Kerem Matışlı'nın sözleşmesini uzattı.

Bursaspor, altyapısından yetişen genç kaleci Kerem Matışlı'nın sözleşmesininin uzatıldığını duyurdu. Sergilediği performansla dikkat çeken 18 yaşındaki kalecinin sözleşmesinin süresi ve şartlarına dair detaylar açıklanmazken, kulüp tarafından yapılan duyuruda sporcunun gelişimine olan inanç vurgulandı.

Bursaspor'un açıklamasında, "Bu anlaşmanın hem kulübümüz hem de Kerem Matışlı için hayırlı olmasını diler, oyuncumuza başarılarla dolu bir kariyer temenni ederiz" ifadelerine yer verildi.