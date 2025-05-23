İSTANBUL 28°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Mayıs 2025 Cuma / 26 Zilkade 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,0323
  • EURO
    44,2815
  • ALTIN
    4209.34
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Bursaspor, genç kaleci Kerem Matışlı ile sözleşme yeniledi
Spor

Bursaspor, genç kaleci Kerem Matışlı ile sözleşme yeniledi

Bursaspor Kulübü, genç kaleci Kerem Matışlı'nın sözleşmesini uzattı.

IHA23 Mayıs 2025 Cuma 16:43 - Güncelleme:
Bursaspor, genç kaleci Kerem Matışlı ile sözleşme yeniledi
ABONE OL

Bursaspor Kulübü, genç kaleci Kerem Matışlı'nın sözleşmesini uzattı.

Bursaspor, altyapısından yetişen genç kaleci Kerem Matışlı'nın sözleşmesininin uzatıldığını duyurdu. Sergilediği performansla dikkat çeken 18 yaşındaki kalecinin sözleşmesinin süresi ve şartlarına dair detaylar açıklanmazken, kulüp tarafından yapılan duyuruda sporcunun gelişimine olan inanç vurgulandı.

Bursaspor'un açıklamasında, "Bu anlaşmanın hem kulübümüz hem de Kerem Matışlı için hayırlı olmasını diler, oyuncumuza başarılarla dolu bir kariyer temenni ederiz" ifadelerine yer verildi.

ÖNERİLEN VİDEO

Türkiye'nin gökyüzündeki vurucu gücü! Türk F-16'ları işte böyle görüntülendi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.