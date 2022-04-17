İSTANBUL 14°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Nisan 2022 Pazar / 16 Ramazan 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,6352
  • EURO
    15,8372
  • ALTIN
    929.177
  • BIST100
    2494.37
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Bursaspor - Gençlerbirliği maçı 5 TL
Spor

Bursaspor - Gençlerbirliği maçı 5 TL

Bursaspor'un Salı günü konuk edeceği Gençlerbirliği maçının biletleri satışa çıktı. 5 TL'den başlayan kale arkası biletler yine kadın ve 18 yaş altı taraftara ücretsiz olarak dağıtılacak.

IHA17 Nisan 2022 Pazar 11:17 - Güncelleme: 17 Nisan 2022 Pazar 11:17
ABONE OL

Spor Toto 1. Lig'in 33. haftasında oynanacak olan Bursaspor - Gençlerbirliği maçının biletleri satışa çıktı. Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "19 Nisan Salı günü Bitci Timsah Park'ta oynanacak olan Gençlerbirliği maçı biletleri bugün 11.00 itibarıyla satışa çıktı. Passolig sahibi kadın ve 18 yaş altı çocuklarımıza Kuzey ve Güney Kale Arkası Tribünlerimiz ücretsizdir. Passolig sahibi kadın ve 18 yaş altı çocuklarımıza bilet yüklemesi, stadyum önündeki bilet gişesinden Passolig ve kimlik göstermek suretiyle 18 Nisan Pazartesi gününe kadar yapılacaktır. Maç günü hiçbir şekilde bilet yüklemesi yapılmayacaktır" denildi.

Bilet fiyatları ise şu şekilde belirlendi:

Güney Kale Arkası Tribünü: 5 TL, Kuzey Kale Arkası Tribünü: 5 TL, Doğu Üst Tribünü: 10 TL, Doğu Alt Tribünü: 15 TL, Batı Alt Tribünü: 50 TL, VIP 1. Balkon Tribünü: 100 TL, 1963 Tribünü: 150 TL.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.