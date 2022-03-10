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Spor

Bursaspor, Gran Canaria deplasmanında yenildi

Basketbol ULEB Avrupa Kupası B Grubu'nun 14. haftasında Frutti Extra Bursaspor, deplasmanda İspanya'nın Gran Canaria takımına 87-81 yenildi.

AA10 Mart 2022 Perşembe 09:14 - Güncelleme: 10 Mart 2022 Perşembe 09:14
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Gran Canaria Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini Frutti Extra Bursaspor, 26-24 önde tamamladı. İkinci çeyrekte hücumda etkili olan ve öne geçen Gran Canaria, farkı çift hanelere taşıyarak soyunma odasına 52-42 üstün gitti.

Üçüncü çeyreğin ortasında farkı 1'e (56-55) kadar indiren Frutti Extra Bursaspor karşısında Albicy'le etkili olan ev sahibi ekip, farkı tekrar çift hanelere yükseltti ve final periyoduna 71-60 önde girdi. Üstünlüğünü son çeyrekte de koruyan ev sahibi ekip, sahadan 87-81 galip ayrıldı.

Frutti Extra Bursaspor, gruptaki 13. maçında 9. yenilgisini yaşarken, Gran Canaria ise 14. karşılaşmasında 10. galibiyetini elde etti.

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