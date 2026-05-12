  • Bursaspor, Hamza Gür ile yollar ayrıldığını duyurdu
Spor

Bursaspor, Hamza Gür ile yollar ayrıldığını duyurdu

Yeni sezon öncesi kadro planlamasını sürdüren Bursaspor'da tecrübeli futbolcu Hamza Gür ile yollar ayrıldı.

IHA12 Mayıs 2026 Salı 16:37 - Güncelleme:
Trendyol 1. Lig hazırlıklarını sürdüren Bursaspor'da kadro revizyonu devam ediyor. Yeşil-beyazlı takımda kaptanlık pazubandını takan Muhammet Demir ve Musa Çağıran'ın vedasının ardından, bir ayrılık haberi de tecrübeli kanat oyuncusu Hamza Gür'den geldi.

Bursaspor bünyesinde iki sezondur ter döken ve kazanılan şampiyonluklarda önemli pay sahibi olan Hamza Gür'ün sözleşmesi sona erdi. Kulüp yönetimi, sözleşme süresi dolan 32 yaşındaki futbolcuyla yeni bir anlaşma yapılmayacağını duyurarak oyuncuya hizmetleri için teşekkür etti.

Yeşil-beyazlı kulübün sosyal medya hesaplarından paylaşılan veda mesajında şu ifadeler kullanıldı:

"İki sezondur başarıyla formamızı terleten, şampiyonluklarımızda büyük emekleri olan ve sözleşmesini başarıyla tamamlayan Profesyonel futbolcu Hamza Gür'e kulübümüze verdiği emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde ve yaşantısında başarılar dileriz."

