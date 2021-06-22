Bursaspor ikinci kez ULEB Avrupa Kupası'nda

AA 22 Haziran 2021 Salı 11:02 - Güncelleme: 22 Haziran 2021 Salı 11:02

Geçen sezon sakatlıklar ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle istediği sonuçları alamayan yeşil-beyazlılar, ilk kez mücadele ettiği ULEB Avrupa Kupası'nın 2020-2021 sezonunda gruplardan çıkamadı.

İspanya'nın Barselona kentinde 2021-2022 sezonu öncesinde yapılan Avrupa Ligi yönetim kurulu toplantısının ardından ikinci kez davet alan Bursa temsilcisi, Türk Telekom ile Türkiye'yi bu şampiyonada temsil etmeye hak kazandı.

Henüz 2014'te kurulmasına rağmen üst düzey liglerde mücadele etme başarısı gösteren Bursa ekibi, yerli ve yabancı transferlerle kadrosunu takviye edip, hedeflerine ulaşmaya çalışacak.

SEZER SEZGİN: "MAÇLARIN SEYİRCİLİ GEÇECEĞİNİ UMUYORUZ"

Kulüp başkanı Sezer Sezgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çok zorlu bir sezonu geride bıraktıklarını söyledi.

ING Basketbol Süper Ligi'nde ve ULEB Avrupa Kupası'nda istedikleri sonuçları elde edemediklerini belirten Sezgin, sakatlıkların ve Kovid-19 vakalarının bu sonuçlarda önemli bir faktör olduğuna dikkati çekti.

Takımın hedeflerine değinen Sezgin, şöyle konuştu:

"Bursaspor için seyirci çok büyük bir etken. Geçen sezon bundan mahrum kaldık. Bu sezon hem ligde hem de Avrupa'daki maçların seyircili geçeceğini umuyoruz, böyle hareket ediyoruz. Yerli oyuncuların transferini büyük ölçüde bitirdik. Yabancı oyuncular için görüşmelerimiz var. Yeni takviyelerle kadromuzu güçlendireceğiz. 3'üncü kez Süper Lig heyecanını yaşarken 2 defa Avrupa'da mücadele etmek çok güzel bir duygu. Camia olarak bunun heyecanını yaşıyoruz. Bursaspor'u ve Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek için çabalayacağız."