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Spor

Bursaspor İnfo Yatırım deplasmanda galip

Bursaspor İnfo Yatırım, Basketbol Süper Lig'in 26. haftasında karşılaştığı Yukatel Merkezefendi Belediyesi'ni 87-82'lik skorla mağlup etti.

AA6 Nisan 2024 Cumartesi 15:19 - Güncelleme:
Bursaspor İnfo Yatırım deplasmanda galip
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 26. hafta mücadelesinde Bursaspor İnfo Yatırım, deplasmanda Yukatel Merkezefendi Belediyesi'ni 87-82 yendi.

Salon: Pamukkale Üniversitesi

Hakemler: Ali Serkan Emlek, Semih Vural, Göksun Öz

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Muhaymin Mustafa 8, Sibande 11, Pecarski 8, Badzim 18, Floyd 18, Berke Aygündüz, Oktay Güneş, Bleijenbergh 5, İsmail Karabilen, Çağatay Özkan 2, Ragıp Berke Atar 12

Bursaspor İnfo Yatırım: Young 2, Neal 11, Michineau 17, Semih Erden 3, Brown 25, Ömer Utku Al 11, Ahmet Can Duran, Mutaf 4, Metin Türen, Gavrilovic 14

1. Periyot: 23-26

Devre: 38-52

3. Periyot: 59-74

  • Yukatel Merkezefendi Belediyesi
  • Basketbol Süper Ligi
  • Bursaspor İnfo Yatırım

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