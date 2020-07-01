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Spor

Bursaspor İrfan Buz'la yeniden doğdu

Bursaspor, yeni teknik direktörüyle iki maçta 6 puan toplarken, kalesinde gol görmedi.

IHA01 Temmuz 2020 Çarşamba 14:03 - Güncelleme: 01 Temmuz 2020 Çarşamba 14:04
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Teknik Direktör İbrahim Üzülmez’in görevden alınmasının ardından Bursaspor’un yeni hocası olan İrfan Buz, yeşil-beyazlı takımı adeta şaha kaldırdı. Tecrübeli hocanın göreve geldiği ilk maçta Adanaspor’u iç sahada 1-0 mağlup eden Timsah, dün de Giresunspor’u aynı skorla yenerek iki haftada 6 puan almayı başardı.

Buz yönetimindeki iki maçta dikkat çeken bir diğer konu ise Bursaspor’un savunmadaki başarısı oldu. İbrahim Üzülmez döneminde kalesini gole kapatmayı başaramayan yeşil-beyazlılar, son iki maçta kalesinde gol görmedi.

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