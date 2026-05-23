Bursaspor, Juergen Elitim'i kadrosuna kattı

Bursaspor, Legia Varşova'dan orta saha oyuncusu Juergen Elitim'in transferini resmi olarak açıkladı.

Bursaspor'un açıklaması şu şekilde:

"Kulübümüz, yeni sezon kadro yapılanması çalışmaları kapsamında Polonya'nın Legia Varşova takımında forma giyen Kolombiyalı futbolcu Juergen Elitim ile anlaşma sağlamıştır.

13 Temmuz 1999 doğumlu olan ve sol ayağını kullanan Elitim, kariyerine Leones'te adım atmış; ardından Granada, Watford ve Legia Varşova gibi önemli kulüplerde görev alarak Avrupa futbolunda değerli bir tecrübe edinmiştir. İspanya'da Marbella, Ponferradina, Deportivo La Coruna ve Racing Santander formalarıyla gelişimini sürdüren Elitim'e "hoş geldin" diyor; kulübümüz çatısı altında başarılarla dolu bir kariyer diliyoruz. "