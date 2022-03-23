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Spor

Bursaspor kalecisi Erhan Erentürk elinden operasyon geçirdi

Bursaspor'un başarılı file bekçisi Erhan Erentürk'ün sol el parmağından ameliyat olduğu açıklandı.

IHA23 Mart 2022 Çarşamba 14:21 - Güncelleme: 23 Mart 2022 Çarşamba 14:21
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Bursaspor'dan kaleci Erhan Erentürk'ün sağlık durumuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

"Sakatlığı bulunan futbolcumuz Erhan Erentürk, başarılı bir ameliyat geçirdi. Futbolcumuzun Ocak ayında yapılan Antalya kampımızda sol el 4. Parmak pif ekleminde çıkıklı kırık yaralanması oluşmuştur. 15 Mart 2022 tarihinde yapılan muayenesinde sakatlığının geçmediği, kırığın kapanmadığı ve eklem çıkıklığının devam ettiği görülmüş ve futbolcumuzun parmağını daha sağlıklı kullanabilmesi adına ameliyat olmasına karar verilmiştir. Erhan Erentürk, bugün sabah saatlerinde başarılı bir 'parmak kırığı ameliyatı' geçirmiştir. Futbolcumuzun tedavisine devam edilecek, sahalardan ne kadar uzak kalacağı ise yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacaktır. Erhan Erentürk'e geçmiş olsun dileklerimizi sunuyor ve en kısa zamanda yeşil sahalara dönmesini temenni ediyoruz."

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