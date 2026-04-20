Bursaspor kaptanı Muhammed Demir: Bu hikaye yarım kalmayacak

Bursaspor'un kaptanı Muhammet Demir, Yeşil-Beyazlı camianın son dönemde yaşadığı üst üste iki şampiyonluğun ardından Lig Radyo'ya yaptığı açıklamalarla hem geçmişin izlerini hatırlattı hem de geleceğe dair güçlü mesajlar verdi. 2010'daki tarihi Süper Lig şampiyonluğunda geniş kadroda yer alan deneyimli oyuncu, bugün sahada kaptan olarak verdiği mücadelenin anlamını "aidiyet" kavramıyla özetledi.

"Bu kulübün formasını giymek sadece sahaya çıkmak değil, bir şehrin hayalini taşımaktır" diyen Muhammet Demir, Bursaspor taraftarının fedakârlığına ve sabrına özel bir parantez açtı. Yeşil-Beyazlı tribünlerin her şartta takımın arkasında durduğunu vurgulayan tecrübeli golcü, "Bizim en büyük gücümüz taraftarımız. Onlar inandığı sürece bu takımın önünde hiçbir engel duramaz" ifadelerini kullandı.

BİRLİKTEN DOĞAN GÜÇ

Son iki sezonda gelen şampiyonlukların tesadüf olmadığını belirten kaptan, kulüp içinde oluşan birlikteliğin altını çizdi. Sahada mücadele eden oyuncuların yanı sıra yönetimden teknik heyete kadar herkesin aynı hedefe odaklandığını söyleyen Demir, "Bursaspor yeniden ayağa kalktıysa bu, herkesin aynı hayale inanması sayesindedir" dedi.

HEDEF SÜPER LİG

Açıklamalarının en dikkat çekici bölümünde ise Süper Lig vurgusu vardı. Bursaspor'un yerinin her zaman zirve olduğunu dile getiren Muhammet Demir, "Bu arma, bu şehir ve bu taraftar en üst seviyeyi hak ediyor. Biz de bunun için çalışıyoruz. Süper Lig hedef değil, olması gereken yer" sözleriyle camiaya net bir vizyon sundu.

Son olarak eğlenmeyi uzatmadan yeni hedefler için yola koyulacaklarını belirten Muhammet Demir, "Kısa süre içinde gelecek sezon için çalışmaya başlayacağız. Ben Süper Lig'den 3. Lig'e değil evime geldim. Duygusal bir karardı ama bunu yapmam gerekti. İki şampiyonluk yaşadık şimdi sırada 1. Lig kupası var. Ait olduğumuz yere döneceğiz. Bu hikaye yarım kalmayacak" dedi.