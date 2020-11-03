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Spor

Bursaspor, Karşıyaka maçı için kampa girdi

Bursaspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında yarın akşam saat 20.30'da karşılaşacağı Karşıyaka maçının hazırlıklarını tamamladı. Yeşil beyazlılar, tesislerde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

IHA03 Kasım 2020 Salı 18:00 - Güncelleme: 03 Kasım 2020 Salı 18:00
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Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçındayarın sahasında Karşıyakaile karşılaşacak olan Bursaspor, bu maçın hazırlıklarınıakşam saatlerindeyaptığı antrenman iletamamladı. Teknik Direktör Mustafa Er gözetiminde gerçekleşen antrenman 1 saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, tempolu koşular ile devam etti. Yeşil beyazlılar, antrenmanı yarı sahada çift kale maç yaparak tamamladı. Hazırlıklarını bitiren Bursaspor, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

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