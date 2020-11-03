Bursaspor, Karşıyaka maçı için kampa girdi

IHA 03 Kasım 2020 Salı 18:00 - Güncelleme: 03 Kasım 2020 Salı 18:00

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçındayarın sahasında Karşıyakaile karşılaşacak olan Bursaspor, bu maçın hazırlıklarınıakşam saatlerindeyaptığı antrenman iletamamladı. Teknik Direktör Mustafa Er gözetiminde gerçekleşen antrenman 1 saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, tempolu koşular ile devam etti. Yeşil beyazlılar, antrenmanı yarı sahada çift kale maç yaparak tamamladı. Hazırlıklarını bitiren Bursaspor, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.