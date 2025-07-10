Bursaspor kombine satışında 30 bini geçti

Bursaspor Yönetim Kurulu Üyesi Enbiya Topal, yeni sezon öncesi taraftara yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Hem kombinelere gösterilen ilgiden hem de forma tedarik sürecinden bahseden Topal, tüm camiaya teşekkür etti.

"30 BİN KOMBİNE BARAJINI AŞTIK"

Yeni sezon için güçlü bir başlangıç mesajı veren Enbiya Topal, "Allah'ın izniyle iyi başlayıp, şampiyon tamamlayacağımıza inanıyoruz. Sezonun başlamasına iki ay kala 30 bin 710 kombine satışına ulaştık" dedi.

Ayrıca, kart talep eden taraftarlar için hazırlanan kombinelerin bugünden itibaren gişelerden teslim alınabileceğini duyurdu.

KAMP ÜRÜNLERİ VE FORMALAR SATIŞTA

Topal, A takımın kullanacağı kamp ürünleri ve maç formalarının hafta sonu geldiğini ve mağazada satışa sunulduğunu söyledi. Yeni tişörtler, plaj havluları, ayakkabılar ve terliklerin de stoklara girdiğini belirtti.

FORMA SİPARİŞLERİNDE GECİKME İÇİN ÖZÜR

Topal, çeşitli sebeplerle yaklaşık 3 hafta geciken formaların yarından itibaren depoya girmeye başlayacağını belirtti. İnternet siparişleri tamamlandıkça ürünlerin mağazaya da ulaştırılacağını vurguladı.

Topal, "Taraftarımıza İyzico üzerinden 900 TL bonus kazandıran internet sipariş süreci, stok yönetimi açısından da bize yardımcı oldu. Ancak yaşanan gecikmeden ötürü taraftarımızdan bir kez daha özür diliyor, formalar ellerine ulaşınca bu bekleyişin karşılığını fazlasıyla alacaklarına inanıyoruz" dedi.