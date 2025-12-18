İSTANBUL 13°C / 6°C
18 Aralık 2025 Perşembe
Spor

Bursaspor küllerinden doğuyor

Süper Lig şampiyonlarından Bursaspor, TFF 3. Lig'e kadar düştükten sonra yükseldiği Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta başarılı bir performans sergileyerek zirveye adını yazdırdı.

18 Aralık 2025 Perşembe 11:44
Bursaspor küllerinden doğuyor
2009-2010 sezonunda kazandığı şampiyonlukla Türk futbol tarihine geçen, milli takımlara ve yeşil sahalara birçok yıldız isim kazandıran Anadolu'nun köklü kulübü Bursaspor, 2018-2019 sezonunda Süper Lig'den düştükten sonra yaşadığı kötü gidişatı durdurduktan sonra yeniden üst liglere çıkmak için mücadele ediyor.

Maddi sıkıntılarla beraber sportif başarıyı da kaybeden Bursa temsilcisi, üst üste kötü geçen sezonların ardından TFF 3. Lig'e kadar düşmüştü.

Geçen sezon Nesine 3. Lig 1. Grup'ta şampiyon olan Bursaspor, bu sezon da Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele ediyor.

Sezona "favorilerden" biri olarak başlayan yeşil-beyazlılar, mücadele ettiği ligde geride bıraktığımız hafta itibariyle zirvede yer aldı.

PROFESYONEL LİGLERİN EN GOLCÜ TAKIMI

Bursaspor, bu sezon tüm profesyonel liglerde en çok gol atan takım unvanını elinde bulunduruyor.

Ligde oynadığı 16 karşılaşmada 12 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 37 puan toplayan Bursa temsilcisi, bu maçlarda rakip fileleri de 42 kez havalandırdı.

Yeşil-beyazlıların en çok gol atan oyuncusu ise, tecrübeli forvet Muhammet Demir oldu. Demir, 11 kez fileleri sarstı ve 4 asist yaparak 15 gole doğrudan katkı sağladı.

- Bursasporlu taraftarlar iç sahada takımını yalnız bırakmıyor

Bursaspor'un bu sezon iç sahada oynadığı tüm maçlar adeta "kapalı gişe" oynandı.

Süper Lig'de "dört büyükler" dışındaki takımların neredeyse tamamından daha fazla seyirci sayısıyla maçlara çıkan Bursa temsilcisi, 40 bini aşkın taraftarıyla stadı doldurdu.

Taraftarın bu desteği iç sahada oynanan maçlara da yansıdı. Bursaspor, iç sahada sadece 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı.

GALİBİYET SERİSİ DEVAM EDİYOR

Bursaspor'un bileği 4 maçtır bükülmüyor.

Son olarak ligin 16. haftasında Somaspor deplasmanında 3 puanı 3 golle alan yeşil-beyazlılar, Mardin 1969 Spor'un kendi sahasında puan kaybetmesiyle liderlik koltuğuna oturdu.

Yeşil beyazlılar, kendi sahasında Aliağa Futbol karşısından da zaferle ayrılıp, yenilmezlik serisi 5 maça çıkarmak istiyor.

