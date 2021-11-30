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Spor

Bursaspor, kupada uzatmalarda turladı

Bursaspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Kırşehir Belediyespor'u 2-1 mağlup ederek 5. tura yükseldi. Bursaspor, galibiyet golünü 103. dakikada Batuhan Kör ile buldu.

30 Kasım 2021 Salı 18:17 - Güncelleme: 30 Kasım 2021 Salı 18:17
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Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Bursaspor, TFF 2. Lig ekibi Kırşehir Belediyespor'u normal süresi 1-1 biten maçın uzatma dakikalarında bulduğu golle 2-1 yenerek, 5. tura yükseldi.

STAT: Bitci Timsah

HAKEMLER: Adnan Deniz Kayatepe, Kurtuluş Aslan, Anıl Küçükkaraca

BURSASPOR: Canberk Yurdakul, Onur Atasayar, Taha Altıkardeş, Zalazar, Uğur Kaan Yıldız, Ofosu (Dk. 46 Acolatse), Kerem Şen (Dk. 46 Hasan Ayaroğlu), Vefa Temel (Dk. 66 Capan), Bruno (Dk. 66 Jorquera), Tuğbey Akgün (Dk. 95 Eren Güler), Tim Matavz (Dk. 76 Batuhan Kör)

KIRŞEHİR BELEDİYESPOR: Bekir Demircan, Oğuz Özden, Fatih Çiplak, Mehmet Eksik (Dk. 111 Tarık Kurt), Mert Ilıman (Dk. 91 Hakan Erçelik), Can Muhammet Vural, Zihni Temelci, Sırat Yeşilördek (Dk. 111 Erbay Eker), Savaş Yorulmaz (Dk. 53 Emre Pehlivan), Ozan Karabacak (Dk. 72 Tuğay Adamcıl), Serhat Yeşilördek (Dk. 72 Volkan Kılıç)

GOLLER: Dk. 37 Ozan Karabacak (Kırşehir Belediyespor), Dk. 82 Onur Atasayar, Dk. 103 Batuhan Kör (Bursaspor)

SARI KARTLAR: Dk. 61 Sırat Yeşilördek, Dk. 80 Oğuz Özden, Dk. 90 Can Muhammet Vural, Dk. 120 Erbay Eker (Kırşehir Belediyespor), Dk. 114 Capan (Bursaspor)

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